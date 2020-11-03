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Убитый в Вене 20-летний злоумышленник был судим за участие в террористической организации – МВД

Сторонник ИГИЛ по имени Куйтим был освобожден из австрийской тюрьмы в декабре 2019 года и 2 ноября 2020 года был застрелен в Вене через девять минут после начала террористической атаки, сообщили в МВД.

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Террориста застрелили сотрудники спецподразделения WEGA
Террориста застрелили сотрудники спецподразделения WEGA
Фото: ЕРА

3 ноября представители МВД Австрии рассказали подробности о террористе, убитом вечером 2 ноября во время нападения в центре Вены. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным ведомства, имевший австрийское гражданство 20-летний выходец из Северной Македонии по имени Куйтим через девять минут после начала террористической атаки в Вене был застрелен бойцами WEGA, антитеррористического спецподразделения полиции Вены.

Куйтим в декабре 2019 года условно-досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за участие в террористической организации. В тюрьму его отправили в апреле 2019 года за намерение отправиться в Сирию и воевать на стороне ИГИЛ.

Перед терактом в Вене Куйтим опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он изображен с мачете, пистолетом и автоматом.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября в центральном районе Зайтенштетенгассе. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали трое прохожих (мужчина и две женщины) и один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Сообщалось о задержании четверых подозреваемых

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена".

Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.

Теги: МВД, теракт, стрельба, Австрия, полиция, тюрьма, Вена, террористы, нападение, ИГИЛ, теракт в Вене
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