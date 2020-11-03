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Курц назвал стрельбу в Вене "ужасным терактом" и сообщил о гибели одного из нападавших

После стрельбы в центре Вены, в результате которой есть погибший и раненые, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не позволит запугать себя терроризмом и будет решительно с ним бороться.

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Курц: Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике
Курц: Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике
Фото: EPA

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшую 2 ноября в Вене стрельбу "ужасным террористическим нападением".

"Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта", – написал Курц в Twitter 3 ноября. 

Он отметил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет решительно с ним бороться.

Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы возьмут на себя охрану собственности и порядка в Вене, рассказал Курц. 

Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был убит. 

По данным полиции, стрельба началась в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. 

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. 

Точной информации о количестве погибших и раненых нет. СМИ писали, что погибло семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвой теракта стал один человек, несколько, в том числе полицейский, получили ранения.

СМИ сообщили, что четверо подозреваемых были задержаны

Час назад полиция Вены проинформировала в Twitter, что находиться на улице по-прежнему опасно, и призвала жителей не пользоваться общественным транспортом.  

Теги: теракт, Австрия, Вена, Себастьян Курц, теракт в Вене
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