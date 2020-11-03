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ПРОИСШЕСТВИЯ

Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех

Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что четвертой жертвой стрельбы в центре Вены стала женщина.

Полицейские застрелили одного из нападавших
Полицейские застрелили одного из нападавших
Фото: EPA

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене, пишет австрийская газета Kurier утром 3 ноября.

По информации министерства, четвертой погибшей стала женщина. В настоящее время в больницах находятся до 17 пострадавших.

Ранее было известно, что жертвами стрельбы в центре Вены стали трое: двое прохожих (мужчина и женщина) и один из нападавших, которого застрелила полиция. Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Стрельба в столице Австрии произошла вечером 2 ноября в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. По предварительным данным полиции, стреляли несколько преступников, вооруженных автоматами. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.

СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в столице Австрии.

Теги: стрельба, Австрия, Вена, синагога, погибшие, теракт в Вене
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