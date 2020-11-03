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Джихадисты взяли на себя ответственность за теракт в Вене – SITE Intelligence Group

Джихадисты заявили, что стрельба в центре Вены стала "платой Австрии" за участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ, сообщили в организации SITE Intelligence Group.

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Жертвами теракта в центре Вены стали как минимум четыре человека
Жертвами теракта в центре Вены стали как минимум четыре человека
Фото: ЕРА

Джихадисты взяли на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли четыре человека, сообщила организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием деятельности боевиков.

По данным активистов SITE Intelligence Group, джихадисты назвали атаку на прохожих "платой Австрии" за участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством". 

Стрельба в столице Австрии произошла вечером 2 ноября в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. По предварительным данным полиции, стреляли несколько преступников, вооруженных автоматами. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Пострадали, по последним данным полиции, 15 человек. 

СМИ писали, что погибло семь человек, но полиция пока подтвердила, что жертвами стрельбы в центре Вены стали: трое прохожих (мужчина и две женщины) и один из нападавших, которого застрелила полиция. Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Сообщалось о задержании четверых подозреваемых

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена".

Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГИЛ в 2014 году. Курц тогда говорил о политическом участии его страны, сообщал The Local

Теги: США, стрельба, Австрия, нападение, боевики, ИГИЛ, теракт в Вене
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