"Предупреждали о проверках". Глава МВД Украины прокомментировал столкновения под Офисом президента

"Конституция гарантирует право граждан на мирный протест. Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное ст. 39 Основного закона", – написал он.

Министр отметил, что "для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ".

"Однако митингующие отказались проходить такую проверку и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего восемь правоохранителей получили травмы и ожоги. Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", – объяснил Монастырский.

Он пообещал, что виновные в произошедших столкновениях "будут привлечены к ответственности, установленной законом".

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей не останутся безнаказанными", – подчеркнул министр.