ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Предупреждали о проверках". Глава МВД Украины прокомментировал столкновения под Офисом президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе столкновений с митингующими пострадали правоохранители
В ходе столкновений с митингующими пострадали правоохранители
Фото: ЕРА

Если бы участники митинга, которые направлялись к Офису президента Украины, согласились пройти "поверхностную проверку", их бы допустили к месту запланированной акции. Об этом 14 августа заявил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, комментируя столкновения митингующих с полицией.

"Конституция гарантирует право граждан на мирный протест. Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное ст. 39 Основного закона", – написал он.

Министр отметил, что "для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ".

"Однако митингующие отказались проходить такую проверку и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего восемь правоохранителей получили травмы и ожоги. Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", – объяснил Монастырский.

Он пообещал, что виновные в произошедших столкновениях "будут привлечены к ответственности, установленной законом".

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей не останутся безнаказанными", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4172439899470781

Контекст:

Представители партии "Национальный корпус" и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

После Офиса президента митингующие собирались под домом, где жил президент Владимир Зеленский.

"Нацкорпус" анонсировал акцию под ОП с лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов" после того, как у представителей "Нацкорпуса" в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов "Национального корпуса" в Харьковской области 5 августа. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", фигурирующих в этом производстве.

Теги: Киев, МВД, протесты, полиция, Национальная гвардия, митинг, столкновения, акции, правоохранители, Национальный корпус, Денис Монастырский, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
"Скорее Англия падет, чем миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит". Умерла британская актриса Уна Стаббс
"Скорее Англия падет, чем миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит". Умерла британская актриса Уна Стаббс
"Абсолютная выдумка". Режиссер концерта ко Дню Независимости отреагировала на обвинения Бужинской
"Абсолютная выдумка". Режиссер концерта ко Дню Независимости отреагировала на обвинения Бужинской G
"Похожа на русалочку". Беременная Осадчая поделилась романтичным фото из бассейна
"Похожа на русалочку". Беременная Осадчая поделилась романтичным фото из бассейна
"Больно и обидно". Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости
"Больно и обидно". Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости
Студия Disney снимет сиквел "Круэллы"
Студия Disney снимет сиквел "Круэллы"
Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри
Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS