ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В МВД Украины рассказали, сколько полицейских и нацгвардейцев пострадали на акции националистов под зданием Офиса президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Националисты бросали дымовые шашки, шины и файеры
Националисты бросали дымовые шашки, шины и файеры
Скриншот: August 14 / YouTube

В столкновениях с представителями националистических организаций под Офисом президента Украины 14 августа пострадали семь полицейских. Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов, сообщил Шевченко.

"[Они] спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. [...] В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная", – проинформировал он.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10227214529651518

"Участники акции спровоцировали столкновение, вели себя агрессивно, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жгли шины. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалось показывать содержимое сумок", – добавили в Нацполиции.

Источник "Интерфакс-Украина" сообщил о восьми пострадавших правоохранителях.

"Один нацгвардеец получил резаные раны, еще семеро пострадали от газа", – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Полицейские пострадали не от взрыва, взрывпакет, по неподтвержденной информации, применен для отвлечения внимания, рассказал источник. Слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.

"Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа", – утверждает источник в правоохранительных органах.

"Нацкорпус" сообщил в Telegram об одном пострадавшем в ходе акции.

В МВД отметили, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, свободно пропустят на площадь перед ОП.

ВИДЕО
Видео: August 14 / YouTube
Контекст:

Представители организаций "Национальный корпус", "Азов", С14 устроили акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Когда они подошли к ОП, полицейские начали проверять у них вещи и не пропустили их далее. Тогда активисты начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры.

"Нацкорпус" 11 августа анонсировал акцию под ОП с лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов". В партии считают уголовное производство против харьковских представителей "Нацкорпуса" "политическим заказом ОП с целью зачистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины".

СБУ 5 августа провела обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.

Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", подозреваемых по этому делу.

Теги: МВД, протесты, столкновения, националисты, Артем Шевченко, пострадавшие, полицейский, Национальный корпус, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной
"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной
"Обсуждаем, будут ли у малышей кудряшки". Богдан заговорила о детях с героем "Холостяка 11"
"Обсуждаем, будут ли у малышей кудряшки". Богдан заговорила о детях с героем "Холостяка 11"
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Чудо-женщина", "Какая красавица". Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше
"Чудо-женщина", "Какая красавица". Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS