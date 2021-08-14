В МВД Украины рассказали, сколько полицейских и нацгвардейцев пострадали на акции националистов под зданием Офиса президента

Участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов, сообщил Шевченко.
"[Они] спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. [...] В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная", – проинформировал он.
"Участники акции спровоцировали столкновение, вели себя агрессивно, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жгли шины. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалось показывать содержимое сумок", – добавили в Нацполиции.
Источник "Интерфакс-Украина" сообщил о восьми пострадавших правоохранителях.
"Один нацгвардеец получил резаные раны, еще семеро пострадали от газа", – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Полицейские пострадали не от взрыва, взрывпакет, по неподтвержденной информации, применен для отвлечения внимания, рассказал источник. Слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.
"Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа", – утверждает источник в правоохранительных органах.
"Нацкорпус" сообщил в Telegram об одном пострадавшем в ходе акции.
В МВД отметили, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, свободно пропустят на площадь перед ОП.
Представители организаций "Национальный корпус", "Азов", С14 устроили акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Когда они подошли к ОП, полицейские начали проверять у них вещи и не пропустили их далее. Тогда активисты начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры.
"Нацкорпус" 11 августа анонсировал акцию под ОП с лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов". В партии считают уголовное производство против харьковских представителей "Нацкорпуса" "политическим заказом ОП с целью зачистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины".
СБУ 5 августа провела обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.
6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.
Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", подозреваемых по этому делу.