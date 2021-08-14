В МВД Украины рассказали, сколько полицейских и нацгвардейцев пострадали на акции националистов под зданием Офиса президента

Участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов, сообщил Шевченко.

"[Они] спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. [...] В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная", – проинформировал он.

"Участники акции спровоцировали столкновение, вели себя агрессивно, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жгли шины. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалось показывать содержимое сумок", – добавили в Нацполиции.

Источник "Интерфакс-Украина" сообщил о восьми пострадавших правоохранителях.

"Один нацгвардеец получил резаные раны, еще семеро пострадали от газа", – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Полицейские пострадали не от взрыва, взрывпакет, по неподтвержденной информации, применен для отвлечения внимания, рассказал источник. Слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.

"Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа", – утверждает источник в правоохранительных органах.

"Нацкорпус" сообщил в Telegram об одном пострадавшем в ходе акции.

В МВД отметили, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, свободно пропустят на площадь перед ОП.

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