Представители националистических организаций подошли под Офис президента Украины. Их не пустили полицейские, и начались стычки

В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ, участники акции бросали в полицейских покрышки, а те в ответ распыляли газ им в лицо, пишет "РБК-Украина".

На месте происшествия заметили главу Нацполиции Украины Игоря Клименко. Полицейских было около тысячи человек. По словам правоохранителей, они постараются не допустить столкновений.