Представители националистических организаций подошли под Офис президента Украины. Их не пустили полицейские, и начались стычки

Когда представители этих сил подошли к ОП, полицейские начали проверять у них вещи и не пропустили их далее. Активисты начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры, сообщили журналисты с места событий.
В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ, участники акции бросали в полицейских покрышки, а те в ответ распыляли газ им в лицо, пишет "РБК-Украина".
На месте происшествия заметили главу Нацполиции Украины Игоря Клименко. Полицейских было около тысячи человек. По словам правоохранителей, они постараются не допустить столкновений.
Столкновения под ОП прокомментировали в Министерстве внутренних дел Украины. Спикер ведомства Артем Шевченко заявил, что столкновения начались из-за нежелания пройти проверку на отсутствие опасных предметов.
"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка", – сообщил он.
По его словам, полиция вынужденно применила меры принуждения.
"Нацкорпус" 11 августа анонсировал акцию под ОП с лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов". В партии считают уголовное производство против харьковских представителей "Нацкорпуса" "политическим заказом ОП с целью зачистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины".
СБУ 5 августа провела обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.
6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.
Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", подозреваемых по этому делу.