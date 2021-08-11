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"Нацкорпус" обвинил Зеленского в репрессиях и "подготовке капитуляции". Партия анонсировала масштабную акцию под Офисом президента

"Нацкорпус" в субботу придет под Офис президента
"Нацкорпус" в субботу придет под Офис президента
Фото: glavcom.ua (архив)

В партии "Национальный корпус" считают уголовное производство против харьковских представителей "Нацкорпуса" "политическим заказом Офиса президента с целью зачистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины". Об этом заявил руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин, сообщается на сайте политсилы.

"Я уверен, что это только начало их комплексных мероприятий и это нападки не только на представителей "Национального корпуса" и Азовского движения, а всего-навсего с нас начали. Но такой же план у них, безусловно, есть и на всех остальных представителей проукраинского сообщества", – заявил Жорин.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "готовит капитуляцию", а именно – выборы на неподконтрольных территориях и федерализацию Украины.

Жорин анонсировал акцию, которая состоится 14 августа под Офисом президента под лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов".

Речь идет, в частности, о задержании представителей "Нацкорпуса" в Харькове. 

Представитель высшего совета "Нацкорпуса" Владислав Соболевский заявил, что задержание и суд по избранию меры пресечения сопровождались "мощной медиаатакой против Азовского движения". Он обратил внимание на то, что оперативное видео задержания сопровождалось "жуткой музыкой из американского хоррора". "Использовали кадры с оружием, которое на самом деле зарегистрировано, и деньгами, которые не касаются уголовного дела и были собраны на лечение активиста Артема Мошенского", – говорится в сообщении.

Адвокат арестованных активистов Евгений Самойлов сообщил, что не видел ни одной экспертизы, подтверждающей, что голоса с обнародованных аудиозаписей принадлежат задержанным, и выразил удивление по поводу того, что правоохранители почти год занимались разоблачением преступной группировки, но не смогли поймать преступников "на горячем". "Никто не был задержан на месте преступления, а задержан у себя дома, в 7.00, во время обысков", – сказал он.

Апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда об аресте задержанных защита планирует подать 11 августа.

Контекст:

СБУ 5 августа провела обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.

"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно", – отметили в релизе.

Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", подозреваемых по этому делу. 

В "Нацкорпусе" видео СБУ о харьковских рэкетирах назвали срежиссированной медиаманипуляцией, а после суда по избранию меры пресечения заявили, что "оставляют за собой право на ответ".

Теги: арест, Владимир Зеленский, активист, апелляция, задержание, Национальный корпус, акции протеста, Максим Жорин
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