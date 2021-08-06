В Киеве "Нацкорпус" пикетирует Шевченковский райсуд. Сейчас там судят активистов партии по делу о рэкете

У здания суда находится более 3 тыс. человек Фото: nationalcorps / Telegram

Как сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса", у суда находится более 3 тыс. человек.

"Наша численность уже выглядит убедительно и демонстрирует, что мы готовы. Пройдя множество испытаний, закаленные Майданом, войной, борьбой с врагом внутри страны, так просто сдаваться не собираемся. И если у Зеленского есть намерение посягнуть на воинов-патриотов, то у него есть все шансы повторить судьбу большинства своих предшественников – уйти с позором", – сообщили в партии.

В "Нацкорпусе" уверены, что дело против их представителей сфабриковано и связано с активной гражданской позицией.

"Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский перешел к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальным интересам государства", – сообщили в партии.