В "Нацкорпусе" видео СБУ о харьковских рэкетирах назвали срежиссированой медиаманипуляцией

"При отсутствии реальных доказательств и с очевидным желанием затянуть дело (за шесть часов заседаний еще нет ни одного решения) власть прибегла к обычному давлению, бросив в медиапространство смонтированный видеоролик с целью сформировать нужное власти общественное мнение. Что мы видим на видео? Нарезки различных телефонных разговоров без фамилий, из которых сложно понять, о чем речь, а также ничего не подтверждающий видеоряд со взаимными обвинениями и бранью", – отметили в заявлении.

В "Нацкорпусе" подчеркнули, что участники разговоров, опубликованных СБУ, не идентифицированы.

"Все доказательства причастности задержанных ребят должны быть изложены в суде, а не на информационных сайтах или в Telegram-каналах. Пока же мы видим единственный очевидный всем факт – давление на суд и политический характер дела", – добавили в организации.