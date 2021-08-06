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ПОЛИТИКА

В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" – Венедиктова

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Венедиктова: Это важно для того, чтобы у нас была одна линия
Венедиктова: Это важно для того, чтобы у нас была одна линия
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В Службе безопасности Украины и в Национальной полиции появятся "департаменты войны", аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора. Об этом 6 августа журналистам сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Департаменты будут координировать расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.

"Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", – подчеркнула Венедиктова.

Контекст:

Департамент преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

30 июня 2021 года департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал заместистель генпрокурора Гюндуз Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Нацполиция, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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