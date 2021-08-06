В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" – Венедиктова

Департаменты будут координировать расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.

"Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", – подчеркнула Венедиктова.

Контекст:

Департамент преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

30 июня 2021 года департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал заместистель генпрокурора Гюндуз Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".