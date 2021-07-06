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ПОЛИТИКА

Венедиктова заявила, что забрала у Мамедова "департамент войны" из-за писем от СБУ – Решетилова

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1 июля Венедиктова забрала "департамент войны" под свое руководство
1 июля Венедиктова забрала "департамент войны" под свое руководство
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова руководство департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, из-за писем от СБУ. Об этом журналист и волонтер Ольга Решетилова рассказала "Радіо Свобода".

О причинах, по которым у Мамедова забрали департамент, Венедиктова рассказала правозащитникам и юристам на встрече 5 июля. На этой же встрече была и Решетилова.

"Она сказала, что причиной отстранения Мамедова являются какие-то секретные письма, содержание которых она обычно не может разглашать, так как гриф "секретно". И, мол, это не ее инициатива, а дело в письмах из СБУ. Она нас заверила, что положительно относится к Мамедову и его работе", – рассказала она.

Решетилова предполагает, что поскольку письмо пришло от СБУ, то "скорее всего, это сигналы из Офиса президента".

"Это просто как инструмент расправы политической. Мы не знаем, что в этом письме. И мне кажется, это вопрос общественного интереса, здесь не может быть гостайны. Если он совершал что-то, что противоречит нацбезопасности, мы об этом обязательно должны знать", – говорит она.

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент.

30 июня департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора Максиму Якубовскому, а 1 июля Венедиктова забрала его под свое руководство. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком". Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, отставка, Гюндуз Мамедов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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