Венедиктова заявила, что забрала у Мамедова "департамент войны" из-за писем от СБУ – Решетилова

О причинах, по которым у Мамедова забрали департамент, Венедиктова рассказала правозащитникам и юристам на встрече 5 июля. На этой же встрече была и Решетилова.

"Она сказала, что причиной отстранения Мамедова являются какие-то секретные письма, содержание которых она обычно не может разглашать, так как гриф "секретно". И, мол, это не ее инициатива, а дело в письмах из СБУ. Она нас заверила, что положительно относится к Мамедову и его работе", – рассказала она.

Решетилова предполагает, что поскольку письмо пришло от СБУ, то "скорее всего, это сигналы из Офиса президента".

"Это просто как инструмент расправы политической. Мы не знаем, что в этом письме. И мне кажется, это вопрос общественного интереса, здесь не может быть гостайны. Если он совершал что-то, что противоречит нацбезопасности, мы об этом обязательно должны знать", – говорит она.