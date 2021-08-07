В "Нацкорпусе" отреагировали на решение суда арестовать подозреваемых в рэкете: Мы оставляем за собой право на ответ

В "Нацкорпусе" возмущены тем, что суд отправил на два месяца в СИЗО "патриотов, которые реальными действиями доказали преданность Украине" Фото: nationalcorps.org

"Заказанное в Офисе президента судилище продолжалось 16 часов. Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям, мы оставляем за собой право на ответ. Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею управляет", – сообщили в "Нацкорпусе".

В партии возмущены тем, что суд отправил в СИЗО "патриотов, которые реальными действиями доказали преданность Украине".

"В нашей стране почему-то за решетку легко сажают только ветеранов российско-украинской войны и патриотов, а не реальных пророссийских отбросов и коллаборационистов. Пока откровенному предателю Украины, куму Путина Медведчуку, которого официально обвиняют в государственной измене, власть дает возможность и в дальнейшем управлять пятой колонной из своего комфортного дома, настоящие патриоты своей страны, с 2014 года реальными делами доказавшие свою преданность Украине, отправляются за решетку", – сообщили в "Нацкорпусе".



