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Суд решил арестовать семерых представителей "Нацкорпуса", их подозревают в рэкете

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У здания Шевченковского райсуда собралось более 3 тыс. человек
У здания Шевченковского райсуда собралось более 3 тыс. человек
Фото: nationalcorps / Telegram

Шевченковский районный суд Киева отправил в СИЗО семерых представителей "Национального корпуса", которых подозревают в рэкете. Об этом сообщило hromadske 7 августа по итогам заседания суда.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг. Объем их прибыли, по данным следствия, составил более 1 млн грн ежемесячно.

Подозреваемым инкриминируют ст. 255 (создание преступной организации), ст. 189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК. Правоохранители считают, что группировка имела четкую структуру: руководителей, силовой блок и тех, кто обеспечивал коррумпированные связи в правоохранительных органах.

Организатором и руководителем следствие считает ветерана АТО, бывшего азовца Сергея Величко, известного как Чили, сообщило hromadske. Он, по данным правоохранителей, организовывал деятельность группы, утверждал план работы, давал указание на избиение, насильственные преступления и запугивания предпринимателей, принимал решения об использовании средств, полученных преступным путем. Сейчас Величко руководит охранной фирмой в Харьковской области.

Одним из представителей руководящего звена якобы был действующий сотрудник роты полиции "Восток" Кирилл Крикунов. По данным следствия, он обеспечивал коррумпированные связи в правоохранительных органах. Сам Крикунов, по данным следствия, собирал дань с предпринимателей.

Никифоров, Субочев, Козлюк, Скрипка, Колесников, по данным следствия, осуществляли физическое и психологическое давление на предпринимателей. 

"Зафиксированы факты того, что вероятные члены группы озвучивали бизнесменам суммы денег (так называемую дань) за возможность осуществления своей деятельности. Им угрожали, а также повредили имущество (речь идет о поджоге авто, повреждении колес автомобиля)", – уточнило hromadske.

По данным следствия, только в части ритуальных услуг ежемесячный доход организации составил около 1 млн грн. 

Адвокаты просили не применять никакой меры пресечения к подзащитным или избрать более мягкую. Защита подозреваемых отмечала недоказанность рисков и необоснованность подозрений.

Контекст:

Служба безопасности Украины 5 августа сообщила, что проводит обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. "На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников "Нацкорпуса", – сказали в СБУ.

В "Национальном корпусе" заявили, что президент Украины Владимир Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами, а обыски, которые СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер.

В "Нацкорпусе" говорили, что у здания Шевченковского райсуда собралось более 3 тыс. человек, чтобы поддержать задержанных активистов.

Теги: полиция, Харьковская область, преступление, Шевченковский суд, подозрение, Национальный корпус, избиение, обыски
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