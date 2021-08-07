Суд отправил в СИЗО четырех членов "Нацкорпуса" по делу о рэкете

В "Нацкорпусе" считают, что Зеленский начал борьбу с украинскими патриотами Фото: nationalcorps / Telegram

Суд рассматривал дело членов "Нацкорпуса", которых задержали в Харькове по делу о рэкетирстве, сообщило издание "Сегодня". Согласно решению суда, в СИЗО 60 суток проведут Кирилл Крикунов, Сергей Козлюк и Иван Никифоров.

Также суд рассмотрел меру пресечения еще одному члену "Нацкорпуса" Сергею Величко. Ему присудили два месяца в СИЗО, отметила "Страна".

По сведениям издания, Величко хотел взять на поруки народный депутат от партии "Голос" Андрей Шараскин.