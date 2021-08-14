Представители "Национального корпуса" митинговали под домом, где жил Зеленский. Акция завершилась

"Ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в Крым", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" сообщила, что под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгли файеры. Движение на улице не перекрывали, кроме въезда в дом, отметило издание.

Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", после этого акция завершилась. Митингующие направились в сторону станции метро "Арсенальная". В то же время возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержаниях нет, отметило агентство.