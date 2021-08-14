В "Нацкорпусе" заявили, что нападавшие на журналиста "Букв" уже "понесли наказание и извинились"

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру. Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно, мы за него и отвечаем", – говорится на странице "Национального корпуса" в Telegram.

К посту прикреплено фото, на котором Кужельному пожимает руку лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Контекст:

"Буквы" сообщали, что их фотокорреспондента Кужельного избили после акции, которая прошла 14 августа под Офисом президента. Он рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удаления фото, сделанных во время мероприятия, а затем применили силу. Позже к нему подошел лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

Полиция по факту нападения начала расследование.

Представители партии "Национальный корпус" и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что, если бы участники митинга, которые направлялись к Офису президента Украины, согласились пройти поверхностную проверку, их бы допустили к месту запланированной акции.

"Нацкорпус" анонсировал акцию под ОП с лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов" после того, как у представителей "Нацкорпуса" в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов "Национального корпуса" в Харьковской области 5 августа. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", фигурирующих в этом производстве.