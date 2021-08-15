"Нападавшие – львовяне". Полиция объявила подозрение двум участникам нападения на фотокорреспондента "Букв"

"Нападавшими оказались львовяне 2001-го и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины... сообщили фигурантам о подозрении", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что устанавливают роль в правонарушении других его участников.

"Отмечаем: извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности. Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста могут быть учтены судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности", – объяснили в Нацполиции.