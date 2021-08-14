"Национальный корпус" анонсировал новые акции протеста против политики Зеленского

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что власть "фабрикует дела против патриотов, чтобы обезопаситься от массовых протестов проукраинской части общества", которая, по его словам, "никогда не согласится на капитуляцию страны".

"Не дадим превратить нашу страну в Беларусь. Не дадим им затравить сначала нас, ветеранскую и патриотическую среду, а затем всю страну – и капитулировать. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей, а не собак, которым говорят, как ходить и что с собой носить. Они должны четко знать: сколько бы они не посадили, не били и так далее – не будет капитуляции. Тюрьма вам за предательство государственных интересов, Ростов, возможно, если успеете, вам, но капитуляции страны не будет", – сказал Билецкий.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин заявил, что "вместо того, чтобы бороться с патриотами, власть должна начать борьбу с врагом снаружи и внутри страны".

"Можно отправить за решетку сотни людей, но украинский национализм, патриотическое движение невозможно закрыть за решеткой. Вместо того, чтобы искать пути, как бороться с патриотами, они должны искать пути, как бороться с реальным врагом – Российской Федерацией и пророссийскими силами внутри страны. Вместо того, чтобы торговать страной на весь мир, они должны защищать украинские интересы", – заявил Жорин.

В пресс-службе отметили, что в акции протеста под Офисом президента участвовало несколько тысяч человек, среди которых – ветераны, представители общественно-политических организаций и волонтеры.

"Сформировав колонну на Майдане Незалежности, активисты отправились на Банковую. У Офиса президента участников шествия встретил кордон силовиков, который с самого утра перекрыл доступ к зданию. Сотрудники полиции спровоцировали столкновения с применением слезоточивого газа, в результате чего пострадали участники митинга", – утверждают в партии.

После этого члены "Нацкорпуса" пошли к дому, где ранее жил Зеленский.

"Зажигая файеры, участники акции призвали власти прекратить репрессии и отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста", – говорится в сообщении.

Затем акция завершилась.