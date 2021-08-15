Напавшие на фотокорреспондента "Букв" Кужельного извинились перед ним. Видео

Издание отметило, что нападающим 18 и 19 лет. По их словам, они не являются членами "Национального корпуса" или "Азова".

Они заявили, что к ним подошли двое неизвестных молодых людей, которые сказали, что Кужельный якобы фотографирует участников акции "Остановим капитуляцию", а потом "сливает информацию" людям, которые угрожают националистам.

"Просто нам так донесли информацию. Это были не наши. А я просто повелся на эту информацию... Была информация, что он сливает активистов-националистов. Делает фото и потом сливает информацию... Ко мне подошли ребята уже в конце акции и сказали, что конкретно ты делаешь фотографии и сливаешь их. Именно активистов, которые были на акции", – заявил один из нападавших.

Кужельный ответил им, что показывал журналистское удостоверение.

"После того, как я показал удостоверение, меня начали бить. Вы понимаете, что это было нападение?" – спросил фотокорреспондент.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия... Нам просто сказали ложную информацию, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям... Поэтому я искренне прошу прощения за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить – это твое право", – сказал нападающий.

Присутствующий в это время лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий назвал извинения "не очень искренними".

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