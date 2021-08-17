"Нас очень зае...ло. Такой х...ни не должно происходить". Фоторепортеры вышли к МВД Украины требовать расследования преступлений против журналистов

Поводом для акции стало нападение на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного после акции протеста, которая проходила 14 августа под Офисом президента Украины.

Фото: imi.org.ua

Несколько десятков фоторепортеров, операторов и корреспондентов принесли с собой плакаты с надписями "Безопасность – журналистам, наказание – нападающим", "Приговоры где?", "Безопасность где?", "Журналист не мишень". Они символически сложили камеры на асфальт перед входом в здание.

Фото: imi.org.ua

"Реальные наказания для нападающих – это скорее исключение из правил. Истории наших коллег Сергея Нужненко, Владислава Красинского, Дмитрия Реплянчука, журналистов Bihus.Info, коллег из проекта "Схемы" и десятков других по всей стране только доказывают это. За угрозы, уничтожение имущества, избиения журналистов почти никогда не наступает уголовная ответственность", – заявили участники акции.

Корреспондент "Радiо Свобода" Сергей Нужненко принес на акцию фотографию, на котором полицейский распыляет в него слезоточивый газ. Это произошло в марте 2018 года во время разгона палаточного городка под Верховной Радой. После этого инцидента до сих пор никого не привлекли к ответственности. Во время акции Нужненко спросил представителя МВД Артема Шевченко, была ли установлена личность этого полицейского. Шевченко ответил, что личность не установили. Фото: imi.org.ua

По словам Шевченко, 18 августа в Печерском суде Киева изберут меру пресечения двум напавшим на Кужельного. Им объявили подозрение по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Остальных участников группы ищут. "Нас уже очень зае...ло, что полиция или ничего не делает, когда бьют журналистов, или сама этим занимается. Поэтому и пришли сегодня с коллегами-фотокорреспондентами под МВД выразить протест. [...] Такой х...ни, как с Александром Кужельным, не должно происходить. Нападения на других коллег должны быть нормально расследованы, чтобы потом нападавшие уехали с судебным решением не домой, а на несколько лет за решетку. Тогда, может, и другие подумают, перед тем как бить журналистов", – написал в Facebook фотокорреспондент издания "Ґрати" Стас Юрченко. https://www.facebook.com/stas.yurchenko/posts/4399331500131603



