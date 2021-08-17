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КИЕВ

"Нас очень зае...ло. Такой х...ни не должно происходить". Фоторепортеры вышли к МВД Украины требовать расследования преступлений против журналистов

В акции участвовало несколько десятков фоторепортеров, операторов и корреспондентов
В акции участвовало несколько десятков фоторепортеров, операторов и корреспондентов
Фото: imi.org.ua

Возле Министерства внутренних дел Украины 17 августа прошла акция фоторепортеров, они требовали расследовать преступления против журналистов. Об этом сообщил Институт массовой информации (ИМИ).

Поводом для акции стало нападение на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного после акции протеста, которая проходила 14 августа под Офисом президента Украины. 

Фото: imi.org.ua
Фото: imi.org.ua

Несколько десятков фоторепортеров, операторов и корреспондентов принесли с собой плакаты с надписями "Безопасность – журналистам, наказание – нападающим", "Приговоры где?", "Безопасность где?", "Журналист не мишень". Они символически сложили камеры на асфальт перед входом в здание.

Фото: imi.org.ua
Фото: imi.org.ua

"Реальные наказания для нападающих – это скорее исключение из правил. Истории наших коллег Сергея Нужненко, Владислава Красинского, Дмитрия Реплянчука, журналистов Bihus.Info, коллег из проекта "Схемы" и десятков других по всей стране только доказывают это. За угрозы, уничтожение имущества, избиения журналистов почти никогда не наступает уголовная ответственность", – заявили участники акции.

Корреспондент "Радiо Свобода" Сергей Нужненко принес на акцию фотографию, на котором полицейский распыляет в него слезоточивый газ. Это произошло в марте 2018 года во время разгона палаточного городка под Верховной Радой. После этого инцидента до сих пор никого не привлекли к ответственности. Во время акции Нужненко спросил представителя МВД Артема Шевченко, была ли установлена личность этого полицейского. Шевченко ответил, что личность не установили. 

Фото: imi.org.ua
Фото: imi.org.ua

По словам Шевченко, 18 августа в Печерском суде Киева изберут меру пресечения двум напавшим на Кужельного. Им объявили подозрение по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Остальных участников группы ищут.

"Нас уже очень зае...ло, что полиция или ничего не делает, когда бьют журналистов, или сама этим занимается. Поэтому и пришли сегодня с коллегами-фотокорреспондентами под МВД выразить протест. [...] Такой х...ни, как с Александром Кужельным, не должно происходить. Нападения на других коллег должны быть нормально расследованы, чтобы потом нападавшие уехали с судебным решением не домой, а на несколько лет за решетку. Тогда, может, и другие подумают, перед тем как бить журналистов", – написал в Facebook фотокорреспондент издания "Ґрати" Стас Юрченко.

https://www.facebook.com/stas.yurchenko/posts/4399331500131603



Контекст:

Нападавшими на Кужельного оказались львовяне 2001-го и 2004 годов рождения, они были участниками акции под ОП.

Фотокорреспондента догнала группа лиц, они требовали удалить фото, сделанные во время мероприятия, и применили к Кужельному силу. Позже к нему подошел лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

В "Национальном корпусе" говорили, что виновные "понесли наказание". и извинились перед Кужельным.

ИМИ подсчитал, что за первые семь месяцев текущего года в Украине было 11 случаев нарушений свободы слова, из них 80% – физическая агрессия против журналистов. В 2020 году в суды дошло 14 дел по статьям о насилии против журналистов. В 2021 году было пять судебных приговоров, из них четыре обвинительных и один оправдательный. Преимущественно это были испытательные сроки на 1–2 года и штрафы от 850 до 5100 грн.

Теги: полиция, агрессия, угрозы, журналисты, Артем Шевченко, насилие, избиение, акции протеста
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