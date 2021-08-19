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Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

МВФ планировал передать Афганистану $460 млн
МВФ планировал передать Афганистану $460 млн
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд (МВФ) прекратил сотрудничество с Афганистаном по предоставлению специальных прав заимствования (СПЗ). Об этом 18 августа в Twitter сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может иметь доступ к СПЗ или другим ресурсам МВФ", – написал он.

Международный валютный фонд планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от МВФ гарантий, что деньги не попадут к "Талибану", взявшего страну под контроль, писало 18 августа издание The New York Times.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновилсяхотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Теги: США, Афганистан, МВФ, валюта, Джо Байден, Талибан, талибы, деньги, Джерри Райс, наступление талибов в Афганистане 2021
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