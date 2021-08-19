Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

"Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может иметь доступ к СПЗ или другим ресурсам МВФ", – написал он.

As is always the case, the IMF is guided by the views of the int'l community. There is currently a lack of clarity within the int'l community regarding recognition of a government in Afghanistan, as a consequence of which the country cannot access SDRs or other IMF resources. — Gerry Rice (@IMFSpokesperson) August 18, 2021

Международный валютный фонд планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от МВФ гарантий, что деньги не попадут к "Талибану", взявшего страну под контроль, писало 18 августа издание The New York Times.