Ситуация в Афганистане не влияет на подготовку визита Зеленского в США – Кулеба

Кулеба: Мы понимаем, в какой беде оказались США, в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем Фото: EPA

По словам Кулебы, происходящее в Афганистане сейчас "может повлиять на все".

"Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в США. Мы понимаем, в какой беде оказались США, в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет", – сказал министр.

Он проинформировал, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а на 31 августа запланирована его встреча с Байденом как в формате делегаций, так и тет-а-тет.