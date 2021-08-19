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Американские военные больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула – Пентагон

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Афганцы массово бегут из страны, которую захватили талибы
Афганцы массово бегут из страны, которую захватили талибы
Фото: EPA

Военные США больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

Он сообщил, что США собираются "сделать все от них зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать проходы для афганцев, чтобы добраться до аэродрома".

Однако в настоящее время, по словам Остина, у Пентагона нет возможности расширить операцию в Кабуле.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновилсяхотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Кроме иностранцев, срочно вылететь из страны пытается и множество афганцев. В сети распространяются видео, как они пытались улететь, цепляясь за самолет вооруженных сил США, который взлетал в аэропорту Кабула.

Теги: США, Афганистан, Пентагон, Талибан, талибы, Ллойд Остин, наступление талибов в Афганистане 2021
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