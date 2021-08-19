Американские военные больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула – Пентагон

Он сообщил, что США собираются "сделать все от них зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать проходы для афганцев, чтобы добраться до аэродрома".

Однако в настоящее время, по словам Остина, у Пентагона нет возможности расширить операцию в Кабуле.