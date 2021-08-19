Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, чем из Афганистана – Байден

Угроза со стороны "Аль-Каиды" и других террористов в других частях мира для США выше, чем в Афганистане, считает Байден Фото: EPA

Журналист спросил президента, сохраняется ли прогноз разведки, согласно которому террористическая организация "Аль-Каида" вернется через 18–24 месяца после вывода американских войск.

"Может быть. Но вот в чем дело – "Аль-Каида", ИГИЛ дают метастазы. Для США существует значительно большая угроза из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", – сказал Байден, отметив, что у Штатов недостаточно военных в Сирии, чтобы чувствовать себя защищенными.

Байден подчеркнул, что считает нужным сосредоточиться на наибольших угрозах. По его словам, было бы нерациональным тратить $1 трлн и держать десятки тысяч американских солдат в Афганистане и дальше на фоне прочих проблем в мире – на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке.

По мнению Байдена, Россия и Китай были заинтересованы в том, чтобы США продолжали тратить время и деньги в Афганистане и теперь "разочарованы".

Он также отметил, что, на его взгляд, американским военным следовало уйти из Афганистана еще давно. Президент повторил, что США вошли в Афганистан ради двух целей – победы над "Аль-Каидой" в этой стране и устранения Усамы бен Ладена. Однако после выполнения этих задач вместо работы в сфере контртерроризма, сохранения небольших сил в регионе на случай восстановления позиций "Аль-Каиды" США "занялись строительством нации" в Афганистане.

"С моей точки зрения, это никогда не имело смысла", – заверил Байден.