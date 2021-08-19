Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, чем из Афганистана – Байден

Журналист спросил президента, сохраняется ли прогноз разведки, согласно которому террористическая организация "Аль-Каида" вернется через 18–24 месяца после вывода американских войск.
"Может быть. Но вот в чем дело – "Аль-Каида", ИГИЛ дают метастазы. Для США существует значительно большая угроза из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", – сказал Байден, отметив, что у Штатов недостаточно военных в Сирии, чтобы чувствовать себя защищенными.
Байден подчеркнул, что считает нужным сосредоточиться на наибольших угрозах. По его словам, было бы нерациональным тратить $1 трлн и держать десятки тысяч американских солдат в Афганистане и дальше на фоне прочих проблем в мире – на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке.
По мнению Байдена, Россия и Китай были заинтересованы в том, чтобы США продолжали тратить время и деньги в Афганистане и теперь "разочарованы".
Он также отметил, что, на его взгляд, американским военным следовало уйти из Афганистана еще давно. Президент повторил, что США вошли в Афганистан ради двух целей – победы над "Аль-Каидой" в этой стране и устранения Усамы бен Ладена. Однако после выполнения этих задач вместо работы в сфере контртерроризма, сохранения небольших сил в регионе на случай восстановления позиций "Аль-Каиды" США "занялись строительством нации" в Афганистане.
"С моей точки зрения, это никогда не имело смысла", – заверил Байден.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился.