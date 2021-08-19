Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

Сегодня, по словам Пшидача, из Кабула забрали последних двух граждан Польши, попросивших об эвакуации.

Всего Польша эвакуировала десятки людей из Афганистана, было два эвакуационных рейса: один – 18 августа и один – сегодня, уточнил Пшидач.

По его словам, запросы об эвакуации из Афганистана не прекращаются. Это люди, которые в том числе сотрудничали с правительством Польши, уточнил замминистра. "Мы, естественно, в первую очередь хотим помочь им", – добавил он и не исключил, что появятся также новые обращения от граждан Польши об эвакуации.

Афганцев, которые находятся в стране, отправили в специальные центры, они могут подавать заявления о получении гуманитарной визы в Польше, уточнил Пшидач.

Как сообщают České noviny, о завершении эвакуации своих граждан объявили и в Чехии. Министр иностранных дел страны назвал завершение эвакуационной операции чудом.

По его словам, Чехия забрала всех своих граждан и 170 афганцев, также не исключается, что люди, которые сотрудничали с чешским правительством в Афганистане будут эвакуированы силами союзников страны.