Климкин: Борьба за то, чтобы остановить Путина, – выиграна

"Не понимаю тех, кто верит в использование проблем для имиджа США от последних событий в Афганистане для нас. Мол, пусть что-то дадут, чтобы этот имидж улучшить. Это та самая забавная надежда на "дядю Джо", а здесь еще и желание использовать непростую для США ситуацию. Так с США не работает", – написал дипломат.
По его словам, те, кто так читает, не вынесли урок из недавних событий.
"США вошли в Афганистан, чтобы победить "Аль-Каиду", и эта задача частично решена. Это борьба "против". А вот борьба "за" новый Афганистан проиграна. Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить [президента РФ Владимира] Путина, – выиграна. Конечно, далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, – нет", – считает Климкин.
Он сделал вывод, что неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в том числе за "новую Украину".
"А нам общий успех с США необходим – только с ними можно остановить Россию и Путина. А пользование американскими трудностями в Афганистане непременно вернется нам бумерангом", – объяснил Климкин.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
В Евросоюзе заявили, что будут сотрудничать с любым будущим афганским правительством при условии мирного урегулирования и уважения основных прав жителей Афганистана, включая женщин, молодежь и лиц, принадлежащих к меньшинствам.
Глава Белого дома Джо Байден заявлял, что США продолжат "отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру". Он также считает, что у талибов – "экзистенциональный кризис".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.