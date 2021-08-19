Климкин: Борьба за то, чтобы остановить Путина, – выиграна

Только с США можно остановить РФ и Путина, считает Климкин (на фото) Фото: ЕРА

"Не понимаю тех, кто верит в использование проблем для имиджа США от последних событий в Афганистане для нас. Мол, пусть что-то дадут, чтобы этот имидж улучшить. Это та самая забавная надежда на "дядю Джо", а здесь еще и желание использовать непростую для США ситуацию. Так с США не работает", – написал дипломат.

По его словам, те, кто так читает, не вынесли урок из недавних событий.

"США вошли в Афганистан, чтобы победить "Аль-Каиду", и эта задача частично решена. Это борьба "против". А вот борьба "за" новый Афганистан проиграна. Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить [президента РФ Владимира] Путина, – выиграна. Конечно, далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, – нет", – считает Климкин.

Он сделал вывод, что неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в том числе за "новую Украину".

"А нам общий успех с США необходим – только с ними можно остановить Россию и Путина. А пользование американскими трудностями в Афганистане непременно вернется нам бумерангом", – объяснил Климкин.