Бывший игрок молодежной сборной Афганистана по футболу погиб в шасси американского самолета, пытаясь бежать из страны – журналист

По словам журналиста, Анвари был среди людей, которые забрались в отсек шасси американского военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III несколько дней назад. Части тела Анвари нашли в отсеке шасси, уточнил он.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee - Μπ * πακ Τακβα * ε - * * (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Вероятно, речь идет о рейсе, о котором сообщали СМИ 16 августа. Американское издание Politico информировало, что тело погибшего беженца в отсеке стало причиной неисправности шасси.

Тагвай писал 17 августа, что этот борт из-за неисправности вынужден был совершить аварийную посадку в Омане. По данным журналиста, в отсеке было тело не одного погибшего беженца, Анвари – один из них.

16 августа люди, которые пытались улететь из Афганистана, привязывали себя к самолетам и цеплялись за фюзеляж, а потом падали. Из-за этих инцидентов полеты гражданских и военных самолетов на время прекращали, чтобы освободить взлетную полосу от людей.

Управление физического воспитания и спорта Афганистана подтвердило Arian News гибель Анвари, но там сообщили, что он цеплялся за военный самолет и упал. Спортсмену было 19 лет, он учился в престижной средней школе в Кабуле, в молодежную сборную был вызван в 16 лет, пишет Daily Mail.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu — Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021