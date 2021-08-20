В аэропорту Кабула погибло 12 человек, пытаясь бежать из Афганистана

Смерть произошла либо в результате выстрелов, либо в результате давки, заявил официальный представитель "Талибана", отказавшийся назвать свое имя. Захват талибами Кабула привел к тому, что сотни афганцев пытались бежать из страны и заполонили аэропорт. Те, кому не хватало места в салоне, даже садились на самолет снаружи.

Представитель "Талибана" призвал людей, все еще толпившихся у ворот аэропорта, идти домой, если у них нет законного права на поездку.

США уже эвакуировали из Афганистана 7 тыс. человек, еще почти 1,6 тыс. человек эвакуировали военные самолеты Германии.