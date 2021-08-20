Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев – СМИ

В особой опасности в связи с розысками "Талибана" – военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, отметила The New York Times Фото: EPA

Как говорится в документе, у представителей движения есть список сотрудничавших с западными странами людей, а также их адреса. Отмечается, что талибы ходили по домам и "задерживали нужных им людей либо угрожали арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся".

В особой опасности – военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также работавшие в следственных подразделениях свергнутого "Талибаном" правительства.

Их ищут в том числе среди толпы афганцев в аэропорту Кабула.

The Times писала 19 августа, что представители "Талибана" оцепили аэропорт столицы Афганистана в "железное кольцо", а желающих улететь из страны избивают и разгоняют.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.