Главы МИД стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из Кабула

Страны "Большой семерки" делают все возможное для эвакуации из Кабула наиболее нуждающихся в этом, говорится в заявлении G7 Фото: EPA

Отмечается, что "страны G7 делают все возможное для эвакуации из аэропорта Кабула наиболее нуждающихся в этом".

Главы МИД стран "Большой семерки" отметили в совместном заявлении, что талибы должны гарантировать, что "Афганистан не станет местом террористической угрозы для международной безопасности".

В то же время кризис в Афганистане требует международного ответа, считают министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США.

"В ближайшие дни и недели министры G7 будут взаимодействовать с партнерами в целях обеспечения всеобъемлющего политического урегулирования, предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и поддержки в Афганистане и регионе, а также предотвращения дальнейших человеческих жертв в Афганистане", – подчеркивается в заявлении.

The Times писала 19 августа, что представители группировки "Талибан" оцепили аэропорт Кабула в "железное кольцо", а желающих улететь из страны избивают и разгоняют.