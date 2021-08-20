В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек – Госдеп США

Из Кабула эвакуировали уже более 8 тыс. человек Фото: ЕРА

"Я могу подтвердить, что сейчас в аэропорту находятся 6 тыс. человек, которые прошли полную обработку нашей консульской группой и скоро сядут на самолеты", – сказал он.

США удвоят число консульских сотрудников в Кабуле, а также в диппредставительствах в Катаре и Кувейте, добавил он.

Прайс сказал, что США "очень серьезно" воспринимают сообщения о том, что люди не могут добраться в аэропорт.

"Наша задача состоит в том, чтобы переместить как можно больше людей как можно быстрее. И мы видели сообщения о заторах. Насколько я понимаю, в аэропорту сейчас все идет довольно эффективно. Но каждое сообщение о том, что кто-то не может добраться до аэропорта, вызывает беспокойство. Мы делаем все возможное в механическом, логистическом плане, конечно, есть и дипломатический элемент", – добавил он.

Также Прайс сообщил, что США с 14 августа с помощью военной авиации эвакуировали из страны уже 7 тыс. человек, из них 2 тыс. – за последние сутки. Еще почти 1,6 тыс. человек эвакуировали военные самолеты Германии, проинформировала пресс-служба Бундесвера в Twitter.