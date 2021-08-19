"Менеджер банка сказал мне: "Беги!" Афганский режиссер Карими рассказала, как покидала Кабул

Карими: Я впервые задумалась о спасении семьи ровно за день до того, как "Талибан" вошел в Кабул Фото: tsn.ua

"Такого мы не ожидали. Это произошло буквально через несколько недель. Никакого плана [как выживать] у меня не было. Я надеялась, что наше правительство, международное сообщество, ООН, американское посольство и все эти люди, которые тратили сумасшедшие деньги на Афганистан, защитят нас. Но нас никто не защитил. Чиновники бежали первыми. Даже американцы сбежали. А потом, когда "Талибан" начал встречаться с Россией, Китаем, Ираном, Пакистаном, это показало, что это очень опасно. Ведь все эти страны хотят, чтобы Штаты проиграли, и для этого используют нас. Для них не имеет значения, напуганы мы или нет. Я впервые задумалась о том, что возможно, придется спасать семью, ровно за день до того, как вошел "Талибан" в Кабул", – сказала она.

Карими рассказала, что в день, когда талибы вошли в Кабул, пошла в банк и увидела там "бешеную толпу".

"Денег в отделении банка не было – их прислали из центрального банка. Я ждала два часа. Затем началась стрельба. Менеджер банка сказал мне: "Беги!" Я спрашиваю: "Почему?" Он говорит: "Потому что "Талибан" зашел в город". Я говорю, что это неправда. Он повторяет: "Беги!" Он провел меня через задний ход и вызвал для меня такси. Но дорога была заблокирована, такси остановилось. Тогда я выскочила и побежала. Из банка к моему дому – где-то полчаса пешком. А я бежала. Город был таким озадаченным. Кто-то верил, что это правда, кто-то был в шоке. А кто-то смотрел на меня – особенно мужчины – и спрашивал: "Почему бежишь?" Меня все знают в лицо дома, поэтому для них это было: вот она, директор Afghan Film, убегает", – рассказала Карими.

По словам режиссера, она остановилась "где-то посередине дороги".

"Я спросила себя, почему я бегу, чего я боюсь. А потом начала снимать – потому что поняла, что мир должен это знать. И выставила в Instagram. За два дня до этого я написала открытое письмо всем кинематографистам мира. Я попросила их послушать нас и не молчать. Говорите об Афганистане. Потому что нет, здесь нет гражданской войны. Нас к этой войне заставили извне. Но реакции почти не было. И вдруг после этого видео меня заметили. Но было поздно", – добавила она.

Карими рассказала, что с украинскими дипломатами ее связала президент Академии кино и телевидения Словакии Ванда Грицева.

"Она начала искать связи и вскоре сказала: "Я соединю тебя с украинцами, у меня там есть друзья, они могут помочь". Она соединила меня с Офисом президента Украины, объяснила ситуацию, и тогда уже Офис президента начал искать варианты. Мне звонили из Украины – дипломаты, сотрудники Офиса президента, все – и они сказали: "Срочно езжай в аэропорт, потому что в 4.15 будет самолет". Я позвонила брату, что забираю его, забрала его с семьей, с детьми, родственник подогнал машину – и уехали", – рассказала Карими.

Режиссер и ее родственники не успели на украинский самолет, который забрал из Кабула 79 человек. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Карими и ее родных в результате "спецоперации с паролями" посадили на турецкий военный борт и они сначала прилетели в Турцию, а потом в Украину. Сейчас Карими находится в Киеве.