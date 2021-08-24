США поблагодарили Украину за эвакуацию людей из Афганистана

В посольстве США в Киеве выразили благодарность Украине за эвакуацию из Кабула афганцев, представителей гражданского общества и репортеров Фото: EPA

"Благодарны нашим великодушным украинским партнерам за эвакуацию афганцев, представителей гражданского общества, репортеров, находящихся в группе риска, вместе со своими гражданами. Неутомимые команды МИД Украины и посольства США в Киеве работают вместе непрерывно, чтобы вернуть больше людей", – отмечается в сообщении.

Вдячні нашим великодушним * партнерам за евакуацію афганців, представників громадянського суспільства, репортерів, що перебувають у групі ризику, разом зі своїми громадянами. Невтомні команди у @MFA_Ukraine та @USEmbassyKyiv працюють разом безперервно, щоб повернути більше людей. https://t.co/t7viEaxIbD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2021

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.