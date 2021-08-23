Из Афганистана в Киев прилетел третий самолет, он вывез около 100 человек

Из Кабула в Киев вечером 23 августа прилетел самолет с эвакуированными Фото: EPA

На борту самолета находится 103 человека, пять из них – члены экипажа.

По данным Общественного, всего на самолет сели 98 пассажиров, у 27 из них – паспорт гражданина Украины. Учитывая их жен и детей, речь идет о 41 эвакуированном украинце.

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего эвакуировала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский. Второй самолет (военный борт) сел в Борисполе 22 августа. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в Афганистане осталось более 100 украинцев.

В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом 23 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.