В Афганистане остается около 50 украинцев, цифра плавает – Кулеба

"Сейчас у нас осталось около 50 граждан в Афганистане, о которых нам известно. [...] Цифра наших граждан в Афганистане плавает по двум причинам", – сказал он.

Дипломат объяснил, что некоторым украинцам, которые звонят в украинское посольство с просьбой об эвакуации из Афганистана и затем попадают в списки, удается эвакуироваться другими самолетами, не дождавшись украинского. А бывает, что те, кто не обращался ранее, теперь просят включить их в список эвакуируемых.

"Я не исключаю, что эта цифра (50 человек. – "ГОРДОН") будет или уменьшаться, или увеличиваться. Мы никого не бросаем на произвол. Будем работать над дальнейшей эвакуацией с партнерами, чтобы кто-то подхватывал наших граждан так, как мы подхватываем, или организовывать собственные борта", – подчеркнул Кулеба.

23 августа из Кабула вылетел уже третий украинский самолет с эвакуированными. На нем Афганистан покинули 103 человека, в том числе 79 украинцев и членов их семей.