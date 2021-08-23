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В Афганистане остается около 50 украинцев, цифра плавает – Кулеба

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Кулеба: Мы никого не бросаем на произвол
Кулеба: Мы никого не бросаем на произвол
Фото: mfa.gov.ua

В Афганистане, где ухудшилась ситуация с безопасностью, остается еще порядка 50 украинцев, сообщил 23 августа агентству УНН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас у нас осталось около 50 граждан в Афганистане, о которых нам известно. [...] Цифра наших граждан в Афганистане плавает по двум причинам", – сказал он.

Дипломат объяснил, что некоторым украинцам, которые звонят в украинское посольство с просьбой об эвакуации из Афганистана и затем попадают в списки, удается эвакуироваться другими самолетами, не дождавшись украинского. А бывает, что те, кто не обращался ранее, теперь просят включить их в список эвакуируемых.

"Я не исключаю, что эта цифра (50 человек. – "ГОРДОН") будет или уменьшаться, или увеличиваться. Мы никого не бросаем на произвол. Будем работать над дальнейшей эвакуацией с партнерами, чтобы кто-то подхватывал наших граждан так, как мы подхватываем, или организовывать собственные борта", – подчеркнул Кулеба.

23 августа из Кабула вылетел уже третий украинский самолет с эвакуированными. На нем Афганистан покинули 103 человека, в том числе 79 украинцев и членов их семей.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.

Теги: Афганистан, самолет, аэропорт, эвакуация, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, самолеты, Кабул, украинцы, дипломаты, наступление талибов в Афганистане 2021
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