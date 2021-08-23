Зеленский уточнил количество украинцев, которых забрали из Кабула третьим эвакуационным рейсом

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них – 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой", – написал глава государства.
Он поблагодарил МИД Украины "за организацию этой операции" и подчеркнул, что "Украина не бросает своих в беде".
З #Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому. Дякую МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2021
Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что из Кабула вылетел украинский самолет, на борту которого – "100 украинских граждан".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.