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Зеленский уточнил количество украинцев, которых забрали из Кабула третьим эвакуационным рейсом

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Из Кабула эвакуируют граждан ряда стран
Из Кабула эвакуируют граждан ряда стран
Фото: ЕРА

Среди людей, эвакуированных 23 августа украинским самолетом из столицы Афганистана Кабула, есть 79 граждан Украины и членов их семей. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них  79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой", – написал глава государства.

Он поблагодарил МИД Украины "за организацию этой операции" и подчеркнул, что "Украина не бросает своих в беде".

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что из Кабула вылетел украинский самолет, на борту которого – "100 украинских граждан".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.

Теги: Афганистан, МИД Украины, самолет, эвакуация, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, Владимир Зеленский, Кабул, украинцы, президент
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