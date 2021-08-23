Зеленский уточнил количество украинцев, которых забрали из Кабула третьим эвакуационным рейсом

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них – 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой", – написал глава государства.

Он поблагодарил МИД Украины "за организацию этой операции" и подчеркнул, что "Украина не бросает своих в беде".

З #Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому. Дякую МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2021

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что из Кабула вылетел украинский самолет, на борту которого – "100 украинских граждан".