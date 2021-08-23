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Байден сказал, поддержал ли бы он введение санкций против "Талибана"

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Байден: Введение санкций зависит от поведения талибов
Байден: Введение санкций зависит от поведения талибов
Фото: EPA

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 22 августа заявил, что поддержал бы санкции против "Талибана". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Ответ – "да". Это зависит от поведения", – сказал президент, отвечая на вопрос, поддержал ли бы он санкции против талибов.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года, и к 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Афганистан, санкции, Джо Байден, Талибан, наступление талибов в Афганистане 2021
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