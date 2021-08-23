Талибы окружили провинцию Панджшер. Это последний не подконтрольный им район Афганистана

После захвата талибами Афганистана некоторые представители бывших правительственных войск отправились в эту провинцию, находящуюся к северу от Кабула и известную как "бастион анти-талибов", отметили журналисты.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что боевики окружили Панджшер, единственную из 34 провинций Афганистана, которая не находится под их контролем, пишет Associated Press. По его словам, боевых действий в Панджшере еще не было, а талибы стремятся решить конфликт мирно.

В этой провинции находятся первый вице-президент Афганистана, экс-глава разведки страны Амрулла Салех и лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд, сын убитого военного командира Ахмада Шаха Масуда.

Масуд сказал, что его бойцы открыты для диалога с талибами, но будут сопротивляться попытке захватить провинцию силой.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что талибы дали Масуду четыре часа на передачу Панджшера под их контроль. Боевики отметили, что готовятся к штурму провинции.