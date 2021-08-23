Талибы окружили провинцию Панджшер. Это последний не подконтрольный им район Афганистана

После захвата талибами Афганистана некоторые представители бывших правительственных войск отправились в эту провинцию, находящуюся к северу от Кабула и известную как "бастион анти-талибов", отметили журналисты.
Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что боевики окружили Панджшер, единственную из 34 провинций Афганистана, которая не находится под их контролем, пишет Associated Press. По его словам, боевых действий в Панджшере еще не было, а талибы стремятся решить конфликт мирно.
В этой провинции находятся первый вице-президент Афганистана, экс-глава разведки страны Амрулла Салех и лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд, сын убитого военного командира Ахмада Шаха Масуда.
Масуд сказал, что его бойцы открыты для диалога с талибами, но будут сопротивляться попытке захватить провинцию силой.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что талибы дали Масуду четыре часа на передачу Панджшера под их контроль. Боевики отметили, что готовятся к штурму провинции.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.