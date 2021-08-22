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Из Афганистана удалось вывезти более 160 человек, из них 36 – это украинцы – Зеленский

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В Афганистане осталось более 100 украинцев
В Афганистане осталось более 100 украинцев
Фото: president.gov.ua

Из Афганистана удалось вывезти 162 человека, из них 36 являются гражданами Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент Украины выразил надежду на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира в Афганистане.

"Сегодня Украина активно эвакуирует не только своих граждан, но и помогает в этом нашим союзникам. Сейчас вывезено [из Афганистана] 162 человека, среди них – 36 граждан Украины. Сегодня утром прилетел очередной самолет, хочу поблагодарить всех за эту большую работу", – отметил Зеленский.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 20 августа заявил, что в Кабуле два украинских самолета – военный и гражданский – ожидают возможности вылететь в Украину. Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.

Генштаб ВСУ 21 августа сообщал, что вчера из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.

В итоге 22 августа самолет ВСУ доставил 83 человека, эвакуированных из Афганистана. Среди них 31 – граждане Украины, в том числе украинцы с военной базы США.

В Афганистане на сегодняшний день осталось более 100 украинцев, их обещают эвакуировать в ближайшее время.

Теги: Ангела Меркель, Афганистан, Талибан, талибы, украинцы, наступление талибов в Афганистане 2021
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