Украина эвакуировала своих граждан из Кабула, они находятся в Пакистане – Генштаб ВСУ

"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находился на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется", – отметили в посте.

В штабе ВСУ уточнили, что самолет был отправлен для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти движения "Талибан".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 20 августа заявил, что в Кабуле два украинских самолета – военный и гражданский – ожидают возможности вылететь в Украину. Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.