Чтобы эвакуировать маленькую девочку из Афганистана, ее передавали из рук в руки солдатам. Видео

На ролике видно, как маленькую девочку вытащили из толпы и на руках передали американским военным через забор для эвакуации. Агентство отмечает, что дальнейшая судьба ребенка неизвестна, но сам момент отображает отчаяние афганцев, которые боятся возвращения талибов, захвативших столицу.

Также на видео зафиксировано, как военные помогли одной из женщин перелезть стену.

В Twitter публиковали похожие ролики, на которых маленьких детей передают из толпы, собравшейся у аэропорта, военным за стену.

If you think what was done in Afghanistan was right, then you have to watch this video to see the people ready to pass their kids and babies through the fences toward unknown places to escape the area is controlled by Taliban

It is so wrong… pic.twitter.com/w1IZu9pL4i — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 19, 2021

После появления таких кадров в соцсетях министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал каналу Sky News, что ни одного ребенка из Афганистана не эвакуируют без сопровождения. Правительство Великобритании "просто не может взять несовершеннолетнего в одиночку", подчеркнул он. Относятся ли слова министра ко всем государствам, которые проводят эвакуацию из Афганистана, неясно.

Собеседники Sky News в Кабуле перед этим рассказывали, что некоторые женщины в отчаянии бросали детей через колючую проволоку и просили солдат забрать их и что якобы были случаи, когда дети попадали в проволоку.