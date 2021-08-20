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Талибы в Афганистане убили родственника журналиста Deutsche Welle

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Боевики "Талибана" охотятся на журналистов, заявляют в Deutsche Welle
Боевики "Талибана" охотятся на журналистов, заявляют в Deutsche Welle
Фото: EPA

Боевики "Талибана" на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста Deutsche Welle. Об этом сама медиакомпания сообщила 19 августа.

Сотрудник DW, родственника которого убили боевики, смог уехать в Германию. Сообщается, что другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Издание заявляет, что "Талибан" прицельно ищет журналистов. По данным DW, в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома еще как минимум трех сотрудников медиакомпании.

"Считается, что Нематулла Хемат из частной телекомпании Ghargasht TV был похищен талибами, а Туфан Омар, глава частной радиостанции Paktia Ghag Radio, был, по словам правительственных чиновников, застрелен боевиками "Талибана". Двое мужчин, предположительно также талибов, застрелили переводчика Амдадуллу Хамдарда, который часто пишет статьи в немецкую газету Die Zeit, 2 августа в городе Джелалабад на востоке Афганистана прямо на улице", – привела медиакомпания другие известные ей примеры. 

DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвала правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.

17 августа представители "Талибана" на пресс-конференции заявили, что "если СМИ будут работать по нашим исламским правилам, по шариату, они могут работать и свободно транслировать", а также пообещали амнистию для всех, включая чиновников предыдущего правительства, и афганцев, сотрудничавших с другими странами.

Однако по информации ООН, талибы активно разыскивают помогавших США и НАТО афганцев и угрожают арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали со странами Запада. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился.

Теги: СМИ, Афганистан, боевики, Талибан, талибы, журналисты, Deutsche Welle, наступление талибов в Афганистане 2021
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