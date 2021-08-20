Талибы в Афганистане убили родственника журналиста Deutsche Welle

Сотрудник DW, родственника которого убили боевики, смог уехать в Германию. Сообщается, что другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Издание заявляет, что "Талибан" прицельно ищет журналистов. По данным DW, в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома еще как минимум трех сотрудников медиакомпании.

"Считается, что Нематулла Хемат из частной телекомпании Ghargasht TV был похищен талибами, а Туфан Омар, глава частной радиостанции Paktia Ghag Radio, был, по словам правительственных чиновников, застрелен боевиками "Талибана". Двое мужчин, предположительно также талибов, застрелили переводчика Амдадуллу Хамдарда, который часто пишет статьи в немецкую газету Die Zeit, 2 августа в городе Джелалабад на востоке Афганистана прямо на улице", – привела медиакомпания другие известные ей примеры.

DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвала правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.

17 августа представители "Талибана" на пресс-конференции заявили, что "если СМИ будут работать по нашим исламским правилам, по шариату, они могут работать и свободно транслировать", а также пообещали амнистию для всех, включая чиновников предыдущего правительства, и афганцев, сотрудничавших с другими странами.

Однако по информации ООН, талибы активно разыскивают помогавших США и НАТО афганцев и угрожают арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся.