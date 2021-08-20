В ЮНЕСКО призвали защитить культурное наследие Афганистана

Азуле призвала к принятию всех необходимых мер предосторожности для сохранения и защиты культурного наследия Афганистана в его разнообразии от "разрушения и разграбления"

В ЮНЕСКО сообщили, что пристально следят за ситуацией в стране и готовы приложить все возможные усилия для защиты бесценного культурного наследия Афганистана. Организация подчеркнула важность обеспечения безопасной рабочей среды для художников и специалистов в области культурного наследия в стране.

В организации отметили особую историческую и культурную ценность таких мест, как исторические районы города Герат, Джамский Минарет и постройки в Бамианской долине, являющихся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также музеев, в том числе Национального музея в Кабуле.

"Для будущего Афганистана крайне важно охранять и сохранять эти достопримечательности", – говорится в сообщении.

Обеспокоенность ЮНЕСКО, в частности, связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Тогда лидер организации мулла Мохаммед Омар заявил, что все доисламские объекты поклонения в Афганистане, включая гигантские статуи VI века, входившие в комплекс буддийских монастырей Бамианской долины, должны быть уничтожены.