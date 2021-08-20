ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган: Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа
Эрдоган: Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецким каналам, которое транслировалось 18 августа в Twitter, приветствовал "умеренные заявления" лидеров Талибана, его цитирует газета Hürriyet Daily News.

Эрдоган заявил, что военное присутствие турецких войск в аэропорту Кабула пойдет на пользу "новой афганской администрации". 

"После того, как талибы взяли под контроль страну, перед нами возникла новая картина. Мы строим наши планы в соответствии с этими новыми реалиями, возникающими на местах, и соответственно продолжаем наши переговоры", – сказал президент Турции. 

Он отметил, что госучреждения Турции уже некоторое время поддерживают контакты с "Талибаном" и подтвердил возможность пригласить лидеров талибов на переговоры в Турцию для обсуждения будущего Афганистана. 

"Мы сохраняем эту позицию и сегодня. Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа, благополучия наших турецких сородичей, живущих в этой стране, и защиты интересов нашей страны", – добавил Эрдоган. 

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Афганистан, Талибан, сотрудничество, наступление талибов в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS