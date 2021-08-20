Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Эрдоган: Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа Фото: ЕРА

Эрдоган заявил, что военное присутствие турецких войск в аэропорту Кабула пойдет на пользу "новой афганской администрации".

"После того, как талибы взяли под контроль страну, перед нами возникла новая картина. Мы строим наши планы в соответствии с этими новыми реалиями, возникающими на местах, и соответственно продолжаем наши переговоры", – сказал президент Турции.

Он отметил, что госучреждения Турции уже некоторое время поддерживают контакты с "Талибаном" и подтвердил возможность пригласить лидеров талибов на переговоры в Турцию для обсуждения будущего Афганистана.

"Мы сохраняем эту позицию и сегодня. Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа, благополучия наших турецких сородичей, живущих в этой стране, и защиты интересов нашей страны", – добавил Эрдоган.