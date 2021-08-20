Режиссер Сахра Карими, которая уехала из Кабула в Украину, рассказала, вернется ли в Афганистан

Карими уверена, что ее могут убить в Афганистане Фото: tsn.ua

Об этом она рассказала в интервью ТСН, которое вышло 18 августа.

Карими эвакуировали в Украину с родственниками, она планирует забрать семью в Канаду.

"Мои мама и бабушка живут в Канаде. Я хочу перевезти туда семью. Поэтому я еду сегодня в канадское посольство, у них есть программа, по которой они смогут уехать. Когда они будут там, в безопасности, тогда я наконец смогу подумать о себе. [...] Вообще-то я жду. Жду, что мне скажет эта новая власть. Ведь сейчас я в отпуске. Официально я все еще директор Afghan Film. Если они скажут: ты нам здесь не нужна, не возвращайся – что ж, с тех пор я буду изгнанницей. И начну новую борьбу с "Талибаном" до конца жизни", – сказала Карими.

Она добавила, что вернется в Афганистан, если талибы заявят, что ей в стране ничего не угрожает.

"Тогда я вернусь и буду работать. И покажу им, на что способно кино. [Возвращаться] боюсь. Они могут убить меня. Я уверена... Но я приеду", – подчеркнула Карими.

Режиссер училась в Словакии, она рассказала, что имеет гражданство этой страны.

"Когда я решила вернуться в Афганистан, я начинала с нуля. У меня ничего не было, кроме диплома. Даже родной язык мне надо было вспоминать. Теперь мне 36. И я опять начинаю все с начала с дипломом под мышкой. Мне очень повезло иметь словацкое гражданство", – добавила она.

Карими сказала, что "может выжить в Европе", но хочет "изображать историю собственного народа".

Режиссер, пока находится в Украине, намерена посетить саммит первых леди и джентльменов, проведение которого инициировала жена президента Елена Зеленская.