Режиссер Сахра Карими, которая уехала из Кабула в Украину, рассказала, вернется ли в Афганистан

Об этом она рассказала в интервью ТСН, которое вышло 18 августа.
Карими эвакуировали в Украину с родственниками, она планирует забрать семью в Канаду.
"Мои мама и бабушка живут в Канаде. Я хочу перевезти туда семью. Поэтому я еду сегодня в канадское посольство, у них есть программа, по которой они смогут уехать. Когда они будут там, в безопасности, тогда я наконец смогу подумать о себе. [...] Вообще-то я жду. Жду, что мне скажет эта новая власть. Ведь сейчас я в отпуске. Официально я все еще директор Afghan Film. Если они скажут: ты нам здесь не нужна, не возвращайся – что ж, с тех пор я буду изгнанницей. И начну новую борьбу с "Талибаном" до конца жизни", – сказала Карими.
Она добавила, что вернется в Афганистан, если талибы заявят, что ей в стране ничего не угрожает.
"Тогда я вернусь и буду работать. И покажу им, на что способно кино. [Возвращаться] боюсь. Они могут убить меня. Я уверена... Но я приеду", – подчеркнула Карими.
Режиссер училась в Словакии, она рассказала, что имеет гражданство этой страны.
"Когда я решила вернуться в Афганистан, я начинала с нуля. У меня ничего не было, кроме диплома. Даже родной язык мне надо было вспоминать. Теперь мне 36. И я опять начинаю все с начала с дипломом под мышкой. Мне очень повезло иметь словацкое гражданство", – добавила она.
Карими сказала, что "может выжить в Европе", но хочет "изображать историю собственного народа".
Режиссер, пока находится в Украине, намерена посетить саммит первых леди и джентльменов, проведение которого инициировала жена президента Елена Зеленская.
Карими – глава национальной кинокомпании Afghan Film, первая в Афганистане женщина с докторской степенью в отрасли кинопроизводства. Еще 15 августа она писала в Instagram, что не хочет уезжать из страны, и призывала мир "не отворачиваться" от Афганистана, почти вся территория страны на тот момент уже была захвачена талибами.
Один из последних фильмов Карими "Хава, Марьям, Аиша" о беременности и абортах в Афганистане был показан на Венецианском фестивале в 2019 году, сообщает Variety. Она высказывала опасения за свою жизнь после захвата талибами территории страны, отметило издание.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.
Режиссер и ее родственники тоже должны были прилететь в Украину на этом самолете, но не успели на рейс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Карими и ее родных в результате "спецоперации с паролями" посадили на турецкий военный борт и они сначала прилетели в Турцию, а потом в Украину.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов". 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.
По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.