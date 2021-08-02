"Мягкая сила в новой реальности". В Киеве пройдет саммит первых леди и джентльменов

Зеленская: Мы открываем новую страницу в истории дипломатии мягкой силы. И она навсегда останется написанной на украинском языке Фото: ЕРА

Зеленская отметила, что первые леди и джентльмены – это прежде всего общественные деятели. Саммит, который будет называться "Мягкая сила в новой реальности", позволит собрать их "сильные голоса" в одном месте.

По словам первой леди Украины, мероприятие будет направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развития в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

"Мы уверены, что такая многонациональная, многокультурная и многопрофильная платформа должна стать традицией", – подчеркнула Зеленская.

Помимо первых леди и джентльменов, к участию в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда стран. Мероприятие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

"Символично, что это место, где родилась и росла княгиня Анна Киевская. Именно ее можно смело назвать прототипом современной первой леди", – отметила Зеленская.

Логотипом саммита станет василек, который "всегда был символом жизни, молодости, скромности и простоты, доброты и нежности, душевной красоты и чистоты".

"Мы не скрываем своих амбиций. Мы знаем, что до сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что имеем энергию и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и становиться успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории дипломатии мягкой силы. И она навсегда останется написанной на украинском языке", – резюмировала Зеленская.