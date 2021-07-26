Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр

Первая леди Украины посвятила публикацию презентации проекта о безбарьерности в стране. Зеленская позировала в кадре с отчетом в руках по этой теме, демонстрируя красный маникюр.
"Продолжаем развивать безбарьерную Украину. Сегодня Министерство регионального развития представляет "Исследование доступности городских пространств". Этот отчет – первый этап работы в рамках создания Альбома безбарьерных решений. Осенью будет представлена первая часть Альбома. В нем понятно и на примерах проиллюстрируем, какими должны быть доступные пороги и подъезды", – написала жена президента.
На втором снимке, размещенном в этой публикации, жена Зеленского была запечатлена со спины во время изучения отчета.
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Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году.
В мае 2019 года Зеленский вступил в должность президента. До избрания президентом он был художественным руководителем студии "Квартал 95".
Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов "Квартала 95". После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, "если это возможно".
Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.