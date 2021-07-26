Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр

Первая леди Украины посвятила публикацию презентации проекта о безбарьерности в стране. Зеленская позировала в кадре с отчетом в руках по этой теме, демонстрируя красный маникюр.

"Продолжаем развивать безбарьерную Украину. Сегодня Министерство регионального развития представляет "Исследование доступности городских пространств". Этот отчет – первый этап работы в рамках создания Альбома безбарьерных решений. Осенью будет представлена первая часть Альбома. В нем понятно и на примерах проиллюстрируем, какими должны быть доступные пороги и подъезды", – написала жена президента.

На втором снимке, размещенном в этой публикации, жена Зеленского была запечатлена со спины во время изучения отчета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)