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Украина получила статус участницы "Партнерства Биарриц" – Офис президента

В рамках "партнерства" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни Украина взяла на себя обязательства в пяти сферах. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Официальный ответ министра Европы и иностранных дел Французской Республики вручил Зеленской посол Франции в Украине Этьен де Понсен (слева)
Официальный ответ министра Европы и иностранных дел Французской Республики вручил Зеленской посол Франции в Украине Этьен де Понсен (слева)
Фото: president.gov.by

Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц", международной инициативы равных прав и возможностей для всех, сообщила 12 сентября пресс-служба президента Украины.

Присоединение Украины к "партнерству" инициировала первая леди Елена Зеленская в декабре 2019 года. В мае Кабмин поддержал инициативу, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба направил соответствующее письмо правительства Украины в министерство Европы и иностранных дел Франции с заявлением об участии в проекте на постоянной основе. Сегодня официальный ответ министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана вручил Зеленской посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сказано в сообщении.

"Новые обязательства, которые были взяты украинским правительством на законодательном и нормативном уровнях в рамках "Партнерства Биарриц", в частности, касающиеся предоставления отпуска по уходу за ребенком как матери, так и отцу, или внедрения законодательства по борьбе с проявлениями насилия домашнего, сексистского или сексуального характера, являются мощными шагами, несущими конкретные изменения", – сказал посол.

В рамках "партнерства" Украина взяла на себя обязательства в пяти сферах: развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение принципам равенства женщин и мужчин; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

"Партнерство Биарриц" основана лидерами стран G7 на саммите во французском городе Биаррице 25 августа 2019 года под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы – усиление ответственности международного сообщества по достижению гендерного равенства.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" 19 июня зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3695 о равных возможностях для матери и отца в воспитании ребенка. Законопроект предлагает разрешить оплачиваемый отпуск для мужчин продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

"Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "партнерству" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров", – отметили в Офисе президента Украины.

Теги: Франция, Большая семерка, Дмитрий Кулеба, законодательство, гендерное равенство, Елена Зеленская, Офис президента Украины, Этьен де Понсен, Кабмин
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