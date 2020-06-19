В парламент внесли законопроект о декретном отпуске для отцов

Законопроект предлагает разрешить оплачиваемый отпуск для мужчин продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Законопроект предусматривает равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком Фото: depositphotos.com

Народные депутаты фракции "Слуга народа" 19 июня зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3695 о равных возможностях для матери и отца в воспитании ребенка.

Текста законопроекта пока нет, но на сайте Офиса президента отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины "Об отпусках", закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

на установление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В ОП отметили, что, согласно нынешнему законодательству, только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, что ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом – предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

"Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерству" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров", – отметили в ОП.