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В парламент внесли законопроект о декретном отпуске для отцов

Законопроект предлагает разрешить оплачиваемый отпуск для мужчин продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

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Законопроект предусматривает равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком
Законопроект предусматривает равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты фракции "Слуга народа" 19 июня зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3695 о равных возможностях для матери и отца в воспитании ребенка.

Текста законопроекта пока нет, но на сайте Офиса президента отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины "Об отпусках", закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

  • на установление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);
  • на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;
  • равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В ОП отметили, что, согласно нынешнему законодательству, только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, что ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом – предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

"Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерству" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров", – отметили в ОП.

Теги: законодательство, ребенок, Елена Зеленская, Офис президента Украины
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